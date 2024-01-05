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Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. 

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 41, 80 ve 83. dakikalarda Nuno Da Costa attı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş 29 puanda kalırken Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltti. 

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kasımpaşa ise deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak.

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