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HABER /  POLİTİKA

AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde 50 şehirde miting planlıyor

AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde 50 şehirde miting planlıyor

AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde yürüteceği kampanya sürecinde 50 şehirde miting planlıyor. Bu kapsamda sahaya inecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ocak ayı ortasından itibaren şehir ziyaretlerine başlayacak.

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AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar hazırlık yapıldı.

Belediye başkan adaylarının tamamı 7 ve 15 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak.

Miting programı hazırlandı

Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting programları da hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayı itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

50 ili ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadar 30 büyükşehir ile birlikte toplam 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı planlanacak.

Deprem bölgesine özel önem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sürecinde ise başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek.

AK Parti, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek.

Deprem illerinde yeniden dönüşüm ve inşa söylemi ön planda olacak.

Projeler için bakanlara ziyaret

Kampanya kapsamında vatandaşın hayatına sosyal ve ekonomik yönde katkı sağlayacak projeler üzerinde durulacak.

Kampanya ekibinin de bu doğrultuda tüm bakanlıkları tek tek ziyaret ederek, "Seçim sürecinde öne çıkartabileceğimiz projeleriniz neler?" diye sorduğu belirtildi.

Beyanname çalışmasına hız verildi

Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.

Bu çerçevede partinin Çevre, Şehir ve Kültür, Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar başkanlıkları başta olmak üzere diğer ilgili birimlerinden, beyannamenin alanlarını içeren bölümlerini tamamlamaları istendi.

Yarına kadar gelmesi beklenen veriler, bir araya getirilerek üzerinde çalışılacak ve beyannameye son şekli verilecek.

Beyannamede özellikle katılımcı belediyecilik, hizmet, icraat ve çevre belediyeciliği, kültür ve sanat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler üzerinde duruluyor.

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