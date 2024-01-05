Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.
Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
ANTALYASPOR 0-0 ALANYASPOR
HAKEM: Mert Güzenge
STAT: Corendon Airlines Park
ANTALYASPOR: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Naldo, Güray, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Buksa.
ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Yusuf, Efecan.