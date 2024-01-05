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Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.

Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ANTALYASPOR 0-0 ALANYASPOR

HAKEM: Mert Güzenge

STAT: Corendon Airlines Park

ANTALYASPOR: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Naldo, Güray, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Buksa.

ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Yusuf, Efecan.

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