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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel diplomasisini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin hem Ukrayna’da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

"Barışın sağlanması için Türkiye rol üstlenmeye hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi ve Ukrayna’da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.

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