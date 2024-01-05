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Serdar Topraktepe'den mağlubiyet yorumu

Serdar Topraktepe'den mağlubiyet yorumu

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Çok üzgünüz. Seyircimizin önünde öne çıkmak istedik ama başaramadık." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, açıklamalarda bulundu. 

Serdar Topraktepe'nin açıklamaları şu şekilde: 

"Kazanmak için oynadık"

"Çok üzgünüz. Kazanmak için oynadık. Seyircimizin önünde öne çıkmak istedik ama başaramadık. Bloklar arasında boşluklarımız oldu ve bu bize çok sorun yaşattı. Çok uzun top oynadık ilk yarı. Bunu devre arasında konuştuk ama sahaya yansıtamadık. İkinci yarı da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyuncu değişikliklerin hepsi sıkıntılı değişiklikler oldu. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi."

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