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Ahmet Hakan, "benim için tam sürpriz olur" diyerek AK Parti'nin İstanbul adayını yazdı

Ahmet Hakan, "benim için tam sürpriz olur" diyerek AK Parti'nin İstanbul adayını yazdı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için en güçlü ihtimalin Murat Kurum olduğunu ancak sürpriz de olabileceğini yazdı. İşte Ahmet Hakan'a göre olabilecek sürprizler...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum'un olmasının en güçlü ihtimal olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi hem sürprizdir, hem de kazanma azminin ifadesi olacaktır' dediğini hatırlatan Hakan, gündemdeki diğer isimleri için şunları yazdı:

Selçuk Bayraktar olabilir mi?

- İşte bu cevaptan yola çıkarak 'Acaba Selçuk Bayraktar olabilir mi' diyenler var. Benim bu konudaki yaklaşımım şöyle: Sanmıyorum. Bu yönde pek işaret yok gibi.

Fatih ihtimali var ama küçük!

- Erdoğan’ın 'sürpriz' demesi, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan’ın ismini de öne çıkarmış durumda. Olabilir mi? Bir ihtimal var. Ama küçük bir ihtimal.

Yerlikaya'nın bırakması hata olur

- Ali Yerlikaya ismi ise hâlâ gündemde. Bu konudaki yaygın kanaat şöyle: 'İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi başarıyla yürütüyor Yerlikaya. Bu görevi bırakması hata olur,' Not: Ben de bu yaygın kanaati paylaşıyorum.

Benim için tam sürpriz olacak

- Sonuç? Benim tahminim adayın Murat Kurum olarak ilan edileceği yönünde. Başka bir isim olursa benim için tam sürpriz olacak.

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