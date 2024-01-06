Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında reel değer kazanç sinyali verirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor.

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Türkiye ekonomisine yönelik atılan pozitif adımlar uluslararası arenada da dikkatle takip ediliyor.

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın '2024 için 10 CEEMEA sorusu' başlıklı raporunda, "Türk lirası (TL) tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna 'evet' yanıtı verildi.

Eylül ayından bu yana parasal ve finansal koşullarda önemli ölçüde sıkılaşma sağlandığı belirtilen raporda bunun da iç talebin ılımlı seyretmesini ve art arda gelen fiyat baskılarının yavaşlamasını sağladığı vurgulandı.

Artan döviz girişi ve daralan cari açık TL'nin değer kaybını azaltacak

Raporda reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'nin en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği belirtilen raporda bu durum hesaba katıldığında artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024'te TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceği aktarıldı.

Cari açık daha da küçülecek

Raporda iç talebin dengelenmesinin Türkiye'nin dış dengelerini iyileştirdiği belirtilerek 2023'te GSYH'ye oranla yüzde 4,1 olan cari açığın 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörüsü yapıldı.

TCMB'nin net rezervleri pozitife dönebilir

Ayrıca TCMB'nin TL'nin nominal güçlenmesine izin vermek yerine bilançosunu yeniden yapılandırmaya odaklanmasının daha muhtemel olduğu belirtildi.

Raporda TCMB'nin ikili ve banka swaplarını içeren net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolar seviyesinden 2024'te pozitife dönebileceği öngörüsüne de yer verildi.