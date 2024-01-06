Eski Mit yöneticisi Mehmet Eymür yoğun bakımda entübe edildi! Eymür'ün hastalığı ne?

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 81 yaşındaki Eymür’ün entübe edildiği öğrenildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görev yaptığı 1987 yılında yazdığı, ”Babalar Operasyonu” raporları, kurduğu haber sitesi, kitapları ve açıklamaları ile çok konuşulan eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

SuperHaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde yattığı öğrenilen 81 yaşındaki Mehmet Eymür entübe edildi ve bilinci kapalı halde. Eymür, 26 Eylül 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda öldürülen MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın sağ koluydu.

İşkence sorusuna "Yapmışımdır" cevabı

Mehmet Eymür, 2021 yılında verdiği bir röportajda, işkenceye yapıp yapmadığına dair sorusuna "Yapmışımdır" cevabı ile "Pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna verdiği, "Duymam, çünkü aşırı bir şey yapmadık. Daha çok taktikleri kullanmak istedim. Bizim hanım arkadaşları bağırtırdık. "Kızını aldık" derdik sonra suçluya. Bağıran bizim arkadaşımız. "Konuşacaksan konuş sıkıntıya girecekler yoksa" derdik mesela. Tiyatro yapardık biraz" yanıtı tarihi nitelikteydi.