AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar! Fehmi Koru'dan bomba iddia

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İbrenin son anda Murat Kurum'a döndüğü ve büyük ihtimalle aday gösterileceği konuşulurken, 'kulis'çi Fehmi Koru'dan sürpriz bir iddia geldi. Fehmi Koru, AK Parti'nin İstanbul adayının Selçuk Bayraktar olacağını yazdı.

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AK Parti'nin İstanbul adayı yarın (pazar günü) belli oluyor. AK Parti'nin adayını açıklamakta geciktiği konuşulurken Fehmi Koru, gecikmenin nedeninin yaptırılan anketlerden çıkan sonuçlar olduğunu belirtip, "Zaten değişik yorumcular aracılığıyla kamuoyuna sunulan ‘muhtemel aday’ isimlerinin her gün değişmesi de bu yüzden… Anlık yoklamalarda bir gün adayın biri önde görünüyor, ertesi gün öteki…" dedi.

Erdoğan sonrası için gözler onda...

"Muhtemel adaylar arasında diğerlerinden önde görünen tek bir aday var: Selçuk Bayraktar…" diyen Fehmi Koru, "Yılbaşı sonrası büyük başarılarıyla yeniden gündeme gelen Selçuk Bayraktar’a, AK Parti’nin önemli isimleri, yeri ve zamanı geldiğinde partiyi de sırtlayabilecek biri gözüyle bakıyorlar. Tayyip Erdoğan sonrası için yapılan bütün projeksiyonlarda onun ismi var." iddiasında bulundu.

Anketlerde o da İmamoğlu'nun gerisinde!

"Pazar günü aday olarak Selçuk Bayraktar ismi açıklanabilir." diyen Fehmi Koru, "Aday ismi açıklanmasında gecikmenin bir sebebi daha var: Kamuoyu yoklamaları her ne kadar Selçuk Bayraktar’ı diğer ismi geçenlerden daha ileride gösterse de, Ekrem İmamoğlu ile gireceği yarışta ipi onun göğüsleyebilmesi yine de biraz zor görünüyor." iddiasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi destek vermezse...

İstanbul için Yeniden Refah Partisi'nin alacağı tavrın önemli olduğunu savunan Fehmi Koru, "Fatih Erbakan’ın isteği yerine gelmezse AK Parti’den YRP’ye gidebilecek oylar, İstanbul için gösterilecek adayın şansını, hesaplara göre, zayıflatıyor." ifadelerini kullandı.