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Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 70 yaşındaki kadın hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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Elmadalı köyünde yaşayan Nuriye Batur'un (70) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Batur'u ambulansa ulaştırdı. Ambulans, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Batur'u Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı.

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