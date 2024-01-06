BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dükkana daldı

Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dükkana daldı

Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanına daldı. Olayda yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Abone ol

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 HEK 474 plakalı yabancı uyruklu Moza Essa Al Maadıd isimli araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından marketin camından içeri daldı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yabancı uyruklu kadın sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de uyuşturucu operasyonları: 5 şüpheli yakalandı!
Edirne'de uyuşturucu operasyonları: 5 şüpheli yakalandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri yapılamayacak!
Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri yapılamayacak!
İnsanlar zehirlenmesin diye işçiler günlerce mesai yapıyor
İnsanlar zehirlenmesin diye işçiler günlerce mesai yapıyor
Aort damarı şişen hastayı aynı anda 2 ameliyatla hayatta tuttular
Aort damarı şişen hastayı aynı anda 2 ameliyatla hayatta tuttular
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan teknik direktör ve transfer açıklaması
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan teknik direktör ve transfer açıklaması
Ali Koç'tan Abdülkadir Selvi'ye: Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın
Ali Koç'tan Abdülkadir Selvi'ye: Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın
Ağır hasarlı binada meydana gelen kazada bir vatandaş yaralandı
Ağır hasarlı binada meydana gelen kazada bir vatandaş yaralandı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atama
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atama
46 ilde uyuşturucu operasyonu: 364 kişi yakalandı, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
46 ilde uyuşturucu operasyonu: 364 kişi yakalandı, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi