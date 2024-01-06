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Kızılay ekipleri, Van'da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Kızılay ekipleri, Van'da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

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Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, temin ettikleri gıda, ev eşyası ve kıyafetleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

Kar yağışına rağmen yardımlarını sürdüren gönüllüler, ulaştıkları ihtiyaç sahibi ailelerin hayır duasını aldı.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, kış yardımları programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki aileleri sürekli ziyaret ettiklerini dile getiren Yay, "Her ailemize gıda desteğinde bulunacağız. Yardımlarımız sürekli devam ediyor. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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