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Polis ev baskınında iki Kalaşnikof tüfek ele geçirildi!

Polis ev baskınında iki Kalaşnikof tüfek ele geçirildi!

Adana’da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında ellerinde uzun namlulu silahla dama kaçan şahısları yakaladı. İki uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan 2 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Polis evin demir kapısını koçbaşıyla kırıp, içeri girdi. Bu sırada evdeki şüphelilerden D.A. (17) ile F.A. (17), 2 uzun namlulu silahı alarak dama kaçtı. Peşinden koşan ekipler, D.A. ve F.A.'yı yakaladı. Polis iki de uzun namlulu silah ele geçirdi. Polis iki şüphelinin yanı sıra evde olan Ali A., Ufuk Ş., Yasin E. ve Hakkı Yılmaz T.’yi de gözaltın aldı. Evde yapılan aramada silahlara ait 2 şarjör ile 48 mermi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde D.A ve F.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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