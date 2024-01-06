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Artvin’de sağanak yağış heyelanlara neden oldu

Artvin’de sağanak yağış heyelanlara neden oldu

Artvin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı.

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Artvin’de etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolu ve köy yollarını ulaşıma kapadı. Artvin-Erzurum karayolunun 6. kilometresi (Deriner 3 Tüneli girişi) heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, Artvin-Ardahan Devlet Karayolunun 13 ve 26. kilometreleri arasında farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Belli bölgelerde trafiğin akışına kontrollü olarak sağlanırken, 26. kilometrede meydan gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolu ekipler çalışmalarına başladı.

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