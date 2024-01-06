Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bir dönem oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve komedyen Doğu Demirkol ile yaşadığı aşklar nedeniyle oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, 2021 yazında yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.