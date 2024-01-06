Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah (34) ile komedyen sevgilisi Yavuz Günal (36), Emirgan'da katıldıkları bir parti çıkışında el ele görüntülendi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen ikiliden Yavuz Günal, kapüşonla yüzünü kapattı.
Bir dönem oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve komedyen Doğu Demirkol ile yaşadığı aşklar nedeniyle oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, 2021 yazında yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
Farah Zeynep ile 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik, Haziran 2022'de ilk kez el ele görüntülenmişti. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, salaş giyim tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çekmişti.
Gözlerden uzak ilişki yaşadığı Efe Çelik'ten ayrılan Farah Zeynep'in adı Umut Evirgen'le anılmıştı. Ünlü işletmeci, güzel oyuncu ile bir fotoğrafını yayınlamış, "Çok eski bir hikaye bu. Kimin umurunda? FZA" notunu düşmüştü.
Evirgen'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Uzun süre aşk yaşadıkları konuşulan ikili ise "Yakın arkadaşız" açıklamasını yaparak, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.