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AK Parti'de kritik gün! İstanbul adayı yarın açıklanıyor, telefonla aranarak bildirilmiş!

AK Parti'de kritik gün! İstanbul adayı yarın açıklanıyor, telefonla aranarak bildirilmiş!

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi. İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre ilk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak’taki programda duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle: “İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

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