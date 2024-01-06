En düşük emekli aylığında iki formül masada! Zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı.