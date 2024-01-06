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Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi

Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi

Karaman’da polisin 2 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve aralarında özel yapım bıçakların da bulunduğu 519 adet çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, şehir merkezinde bulunan iki ayrı iş yerinde satılması yasak olan kesici aletlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla iki iş yerinde arama yapan ekipler, aralarında samuray kılıçlarının da olduğu 29 adet kılıç, 1 adet muşta, 28 adet kama, 8 adet balta, 64 adet sustalı bıçak, 5 adet pala, 58 adet kelebek bıçak ve 320 adet komando bıçağı ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koridorunda sergilenerek sayımı yapılan kesici aletlerin arasındaki 14 bin lira fiyatı olan özel yapım bıçak ile samuray kılıçları ve muşta dikkat çekti. İsimleri açıklanmayan iki iş yeri sahibi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan, ele geçirilen 519 adet kesici aletin maddi değerinin yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu belirtildi.

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