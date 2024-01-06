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Yastık içerisinden uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

Yastık içerisinden uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uzun süredir takibe alınan bir adrese yapılan operasyonda, yastık içerisine gizlenmiş bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda aylardır süren sıkı takip sonucu İlkadım ilçesinde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda yastık içerisine zulalanmış vaziyette bin 596 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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