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Roma dönemine ait 155 adet sikkeyi satmak isteyen şahıs yakalandı

Roma dönemine ait 155 adet sikkeyi satmak isteyen şahıs yakalandı

Eskişehir’de elinde bulundurduğu 155 adet tarihi sikkeyi satmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivrihisar İlçesi’nde bir şahsın elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivrihisar İlçesi Ankara karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde olduğu tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yakalanan şahsın yapılan üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 adet sikke ele geçirildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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