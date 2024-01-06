Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı

Gaziantep’te restore edilerek kafe haline getirilen 200 yıllık tarihi Tütün Hanı'nda yaşatılan köz ateşli tandır kültürüne soğuk havaların da etkisiyle ilgi arttı.

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Gaziantep’te, eski zamanlarda tütün tüccarlarının konakladığı ve alışveriş yaptığı 200 yıllık tarihi Tütün Hanı, restore edilerek kafe olarak hizmet vermeye başladı. Tarihi Tütün Hanı'nda yaşatılan köz ateşli tandır kültürü ise ziyaretçilerine eski gelenekleri yaşatıyor. Köz ateşli tandır kültürüne soğuk havaların da etkisiyle sıcak bir ortam sunması nedeniyle ilgi arttı. Tütün Hanı’nın işletmecisi Adil Turnalar, hanın Gaziantep’in kültür mirasının bir parçası olduğunu ve kafeye gelen müşterilerin hem tarihi bir atmosferde hem de geleneksel bir lezzet olan tandırda çay ve kahve içebildiklerini söyledi.

“Kış akşamlarının sohbet masası”

Tandırın kış akşamlarında sohbet etmek amacıyla bir araya gelen ailelerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Turnalar, “Tütün hanı çok eski bir handır. Burada değişik bir konsept var. Gaziantep’in geleneksel kültüründe bulunan tandır dediğimiz ısınma amaçlı kullandığımız bir ürün. Bunu kömürle ısıtıyoruz. Gün boyu sürekli kendini sıcak tutan ve üzerinize yorgan örtülüp sıcak sohbetlerin olduğu bir ısıtma yöntemi. Tandırın en önemli amacı, geçmişte çocukluğumuzda evlerde tandır kurardık. Akşam tüm aile tandırın başında toplanır sohbet ederdik. Bu sayede gün içinde yaşadığımız her şeyi konuşurduk. Birbirimizden haberdar olurduk. Şu zamandaki gibi herkes farklı odada olmazdı. Gaziantep’in tandır kültürünü tüm Türkiye’ye ve turistlere tanıtmak amacındayız. Gelen müşteriler çok memnun kalıyor. Kış aylarının unutulmaz ve vazgeçilmez kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tandır maziye götürüyor bizi”

Gaziantep kültürünün parçası olan tandıra olan özlemini gidermek için sık sık Tütün Hanı'na gittiğini söyleyen Ayfer Erbal isimli vatandaş, “Tandır maziye götürüyor bizleri. Geçmiş yıllardaki çocukluk hatıralarımı geri getiriyor. Gençlerin çoğu tandırı bilmiyor. Tandırı onlara tanıtmak anlamında çok güzel bir örnek. Tandır evlerde yapabileceğimiz bir etkinlik değil. Çocuklarımız burada gördüler tanıdılar eski bir ısınma yöntemi olduğunu. Tandır sohbetlerinin önceden yaygın olduğunu geleceğe aktarmak çok güzel bir deneyim” diye konuştu.