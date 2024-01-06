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Selami Şahin 12 Ocak'ta Dubai'de konser verecek!

Selami Şahin 12 Ocak'ta Dubai'de konser verecek!

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, 12 Ocak'ta Dubai'de müzikseverlerle buluşacak

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Sanatçı, Dubai'de Jumeirah Zabeel Sarayı'ndaki Zabeel Tiyatrosu'nda dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Şahin, konsere ilişkin AA muhabirine verdiği görüşte, Dubai'deki sevenleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyacağını dile getirerek, "Ben Arap kökenli bir ailenin evladıyım. Çocukluktan bu yana bu kültürel zenginlikle birlikte sanat kariyerimi şekillendirmem, beni oradaki kardeşlerim karşısında çok daha büyük bir heyecana ortak kılıyor. Hem Türkçe hem Arapça şarkılarla sahnede olacağım. Sanatseverleri konserimize bekliyorum. Tüm ekibime ve sevenlerime şimdiden sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Konserde Selami Şahin, aralarında "Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini" ve "Seninle Başım Dertte"nin bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirecek.

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