Bu da oldu! Cinayet hükümlüsüne devlet koruma vermiş: Cezaevine götürülürken firar etti

Diyarbakır anneleri ile birlikte 4 yıldır eylem yapan Celil Begdaş’ın cinayetten arandığı ortaya çıktı. Devletin koruma bile verdiği Begdaş gittiği adliyede yakalandı ancak iki polis eşliğinde cezaevine götürülürken firar etti.

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Diyarbakır’da HDP il binası önünde çocukları terör örgütü PKK’ya katılan ailelerle birlikte 4 yıldan beri oturma eylemi yapan, sürekli taşkınlık çıkaran, kendilerini ziyarete giden muhalefet liderlerine ağır hakaretlerle bulunan Celil Begdaş hakkında kasten adam öldürmek suçundan kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Begdaş'ın adliyeden firar etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

8 aydır firarda

HDP il binası önünde otururken polis ve askerlerin tayin işleri, işsiz kişilerin işe yerleştirilmeleri gibi konularda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu doğrudan cep telefonundan arayarak destek istemesiyle bilinen Begdaş 4 Mayıs 2023 günü adliyeye gitti. "HDP çocukları dağa kaçırıyor" diye suç duyurusunda bulunacaktı. Ancak adliyeye girişte polislerin rutin kimlik kontrolüne takıldı. Yanında can güvenliği olmadığı için kendisine tahsis edilen koruma polisi de vardı. GBT kontrolünde Begdaş hakkında kasten adam öldürmek suçundan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 45 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Üstelik ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hüküm giyen Begdaş'ın en az 775 cezaevinde yatması gerekiyordu.

17 suç kaydı var

Bunun üzerine kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma gibi 17 ayrı suç kaydı olan Begdaş, işlemleri yapılmak üzere infaz savcılığına sevk edildi. Savcı tutuklama müzekkeresi düzenleyip derhal cezaevine teslim edilmesini istedi. Bu sırada tuvalete gideceğini söyleyen Begdaş, iddiaya göre Süleyman Soylu’yu arayıp FETÖ’cülerin kendisine tuzak kurduğunu belirterek yardım istedi. İki polis “Onu cezaevine götüreceğiz” diyerek adliye binasından çıkardı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Çünkü Begdaş firar etti. İki polis ifadelerinde yolda araçlarının bozulduğunu, arıza için araçtan indikleri sırada Begdaş'ın da arka kapıyı açarak araçtan atladığını, hava karanlık olduğu için “dur” ihtarında bulunmalarına rağmen ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı.

Ankara'ya gitti

Haklarında soruşturma açılan iki polise takipsizlik kararı verildi. Celil Begdaş hakkında ise firar suçundan asliye ceza mahkemesinde dava açıldı, hakkında ikinci kez yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK’ya katılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 4 yıldan beri parti binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren kadınlarla birlikte oğlu Yusuf için eylem yapan Begdaş, çadırın en hararetli isimlerinden biriydi. Ankara’ya da giderek HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Celil Begdaş, sürekli provokatif girişimleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. HDP önünde kendilerini ziyarete giden muhalefet partisi liderlerini sürekli PKK’yla işbirliği yapmakla suçlayıp ağır sözler sarf etti. Süleyman Soylu ile olan yakınlığı nedeniyle kentte polis ve askerlerin tayin durumlarından, iş arayan kişilere iş bulma vaadiyle menfaat temin etmeye kadar birçok suçlamada bulunuldu.

Kaynak: Sözcü