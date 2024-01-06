İstanbul'a kar geliyor tarih belli oldu! Bildiklerinizi unutun, böylesi ilk kez olacak
Kasımda kısa süreli kar yağışı yaşanan İstanbul'da kış henüz etkisini göstermedi. Salı gününe dikkat! Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta son durum...
İstanbul'da salı akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir,kentte uzun zamandır etkili kar yağışının olmadığını söyledi.
Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.
Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti: