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Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü

Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü.

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Olay, dün saat 11.40 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, olayın olduğu bölgede iş yeri olan Kaan D.E. isimli vatandaşın kedisine çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen kedi ağır yaralandı. Kaza anını gören kedinin sahibi Kaan D.E., ağır yaralı halde kucağına alıp veterinere götürmek istediği kedisinin, kucağında hayatını kaybettiğini fark etti. Kaan D.E., yaşanan olaya tepki göstererek, sürücünün gereken cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

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