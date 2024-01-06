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Erzincan'da köy yolları ve geçitlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Erzincan'da köy yolları ve geçitlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi sonrasında İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Kardan kapanan ilçelere bağlı köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince tipinin dinmesinin ardından yapılan çalışmayla birer birer ulaşıma yeniden açıldı. Erzincan’da gün içerisinde yapılan çalışmalarla ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı.

Karayolları ekipleri de, Erzincan - Sivas kara yolu güzergahında bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye geçitlerinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Geçitleri kardan temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı da önlem alıyor.

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