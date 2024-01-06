Kaçak göçmenler otomobilin bagajından çıktı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 10 kişi yakalanırken, şahıslardan 4’ü ise otomobilin bagajında yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bölge Trafik Müdürlüğü önünde 07 FAE 40 plaka sayılı otomobili durdurdu. Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler 7 kişiden 6’sının herhangi bir kimliklik ya da belgelerinin olmadığını tespit etti. Ardından aracın bagajından ses geldiğini fark eden ekipler bagajı açtıklarında ise burada da 4 kişinin olduğunu ve onlarında belgelerinin olmadığını belirledi. Yurda kaçak yollardan girdikleri ve aralarında çocuklarında olduğu 10 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte aracı kullanan İ.B., isimli şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilecekleri belirtilirken, onları taşıyan aracın şoförü İ.B. hakkında ise ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.