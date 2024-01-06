İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken seçim sözleri: "Suç benimse kabulümdür..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz seçimlerde ellerinden geleni büyük samimiyetle yaptıklarını kaydetti. Akşener, "Suç benimse kabulümdür ama geldiğim bir yer var.Çekin beni kenara ama gene başarılamazdı. " ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer aldıklarını, bu süreçte ellerinden geleni büyük samimiyetle yaptıklarını kaydetti. 2023'teki seçimlerden galip çıkarak başarı öyküsüyle sistemi değiştirmeyi hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Bunun çeşitli nedenlerinin olduğunu kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Suç benimse kabulümdür ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu; bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Asıl mesele bu. 2023'te biz başaramadık. Tekrar söylüyorum. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamazdı. Çünkü tekrar söylüyorum herkes halinden memnun olmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip, topuk selamı verip, 'Sen benim velinimetimsin' demek çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika zaman ayırmak çok maharetli bir iştir. Siz yüzünüzü ekşitip 'Sen zaten şucusun, sen zaten bucusun' diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda, televizyondan, sosyal medyadan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder. İnsanlar acı çekmeye devam eder."

"Değerlerimizin çiğnenmesine itirazımız var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine değinen Akşener, "Çok enteresan, çok saygı duyuyorum herkese ama dedi ki 'AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin.' Ben de buradan diyorum ki evet üçüncü yolun en güçlüsü biziz. Bursa'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gıcık olan da AK Parti'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek inşallah." ifadesini kullandı.

Meral Akşener, yerel seçimlere müstakil olarak gideceklerini yineleyerek, şunları söyledi:

"Hür ve müstakil olarak kaç kilo ediyoruz? Boyumuz kaç? Neyiz biz? Kimiz biz? Bunun tek tek anlatıldığı, hem seçmenimize, milletimize hem de kendi içimizde tek tek anlatıldığı bir düzen içinde bu seçimlerden her iki tarafın da bu işten çok memnun olan sağ kulağın da sol kulağın da vatandaşımız tarafından çekilmesini sağlamaktır. Bizim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine ne de AK Parti'nin yöneticilerine özel bir düşmanlığımız yok ama bizim bu ucube sistemin varlığına ve sokağa düşürülmüş o bütün değerlerimizin çiğnenmesine itirazımız var."

Seçimi kazanacaklarını vurgulayan Akşener, "Hadi bakalım muhteremler bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz.' Bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden, AK Parti'ye oy veren seçmen de başımızın üstünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de başımızın üstünde. Biz o iki partiye de diğerlerine de oy verenlerin tamamının oylarına talibiz." diye konuştu.