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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yeni hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.

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CÜ kampüsünde inşaatı süren yeni üniversite hastanenin bodrum katındaki yalıtım malzemelerinin henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle hastane inşaatının 4'ncü katında mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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