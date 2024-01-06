Dereye uçan otomobildeki anne ile kızı yaralandı!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Deresi yatağına devrildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Rahime B. ile yanındaki kızı Ceyda B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.