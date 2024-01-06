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Diyarbakır’da 160 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 160 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 160 kilo esrar ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yaprak Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; 142 kilogram toz esrar ve 18 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.

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