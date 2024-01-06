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Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü kurtarıldı

Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beton mikseri bahçeye devrildi. Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağırnas mahallesinde meydana gelen kazada; 38 BR 074 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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