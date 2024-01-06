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Kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da dün akşam kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti. Şoför, mesai arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verilirken, 3 şüpheli gözaltın alındı.

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Dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün arka camından girerek, şoför Serkan Aslan’ı (30) ensesinden, yoldan geçen yaya Aydın T.’yi ise karın bölgesinden yaraladı.

Yaralılardan Aydın T. Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne, durumu ağır olan Serkan Aslan ise önce Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir çocuk babası Aslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na getirildi. Mesai arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninden sonra Aslan’ın cansız bedeni, yakınları tarafından ağıtlarla defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta gazetecilere açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Fesih Kaya, acılarının büyük olduğunu, başkasının başına gelmemesi temennisinde bulunarak durumun Türkiye genelinde yaşandığını söyledi.

3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yaptığı çalışmalar sonucu 3 şüpheli şahsı yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen şahısların gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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