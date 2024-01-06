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İrem Derici aşka geldi! Dudak dudağa poz

İrem Derici aşka geldi! Dudak dudağa poz

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la iki ay önce ayrılan popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni aşka yelken açtı. Derici, Paris'ten yeni karelerini yayınladı. İkilinin dudak dudağa pozları gündem oldu.

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Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor. İrem Derici geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden yedi yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

İlişkileri tam gaz devem eden ikili, soluğu aşıklar şehri Paris'te aldı. Derici, 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından aralarında sevgilisiyle çektiği kareleri de bulunan peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Derici'nin dudak dudağa çekilmiş bir karesi gündem oldu. Derici, romantik tatilinde çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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