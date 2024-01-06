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Kuşadası polisi aranan 5 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi

Kuşadası polisi aranan 5 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli Kuşadası polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden R.U.’nun “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca H.Ç., isimli şüphelinin “Kamu malına zarar verme” suçundan arandığı ve şahsın denetimli serbestlik şartlarını ihlal etme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan R.K., isimli şüphelinin “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda ise tehdit ve hakaret suçlarından hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyonların devamında ise kamu malına zarar vermek suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., isimli şüpheli Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. 5 şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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