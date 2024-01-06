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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li Blinken'ın görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu: Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Ana gündem maddesi Gazze

Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konuları da müzakereler gündeme gelecek. Türkiye ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti.F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklentisini yineleyecek.

Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.

Türkiye'den sonraki durağı Yunanistan

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor. Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

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