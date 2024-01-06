Tatrışmada yaralanan otobüs şoförü kurtarılamadı!

Kocaeli’den Muğla’ya gelen yolcu otobüsün şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışmada başını yere çarpan otobüs şoförü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesinde, 28 Aralık’ta yaşandı. Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Sabahattin Burçgün (64), muavin B.Ö. (25) ve yolcu A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şoför Burçgün, düşüp başını yere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs sürücüsü Sabahattin Burçgün'ün beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Şoför Burçgün, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yolcu tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan ve Yalova’da oturan A.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.