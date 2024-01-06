Soğuk havada deri hassaslaşıyor: “Kış güneşinden de korunun”

Soğuk hava, kimyasallar ve hava kirliliğinin cildi daha kırılgan hale getirdiğini belirten Dermatoloji (Cildiye) Uzm. Dr. Nalan Saraç, "En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın oluşturduğu hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarında artıştır" dedi.

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Kış aylarında cilt bakımına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Liv Hospital Samsun Dermatoloji Uzm. Dr. Nalan Saraç, soğuk hava, kimyasallar ve hava kirliliğinin cildi daha kırılgan hale getirdiği uyarısında bulundu. Cildin özen beklediğini ifade eden Uzm. Dr. Nalan Saraç, "Ciltteki değişimleri takip etmek, buna yönelik önlemler almak bize sağlıklı bir cilt kazandırır. Kış aylarında daha hassas hale gelen, dayanıksızlaşan deri, soğuk havalarda kan dolaşımının da yavaşlaması sonucunda kuruyabilir, pul pul olabilir, çatlama eğiliminde, daha gergin, kaşınan, kızaran ve kabalaşan bir hal alabilir. Eğer kişi genetik olarak hassas bir deriye sahipse bu bulgular daha da abartılı bir şekilde görülür. Ayrıca bu insanlar için atopik egzama, sedef hastalığı, pruritus, kserotik egzama gibi deri hastalıklarının başlaması söz konusu olur” diye konuştu.

"Sık ve çok sıcak su ile yıkanmayın"

Çok sıcak suyla yıkanılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Saraç, "Deri, sert kış şartlarından fiziksel olarak etkilendiği gibi, ruhsal olarak da etkilenir. Kışın gelmesi hafif bir depresyona, harekette kısıtlılığa, metabolizmada yavaşlamaya yol açar. Bunların sonucunda ışıldaması azalmış, matlaşmış, tonunu kaybetmiş, gözenekleri genişlemiş ve komedonları artmış bir cilt ortaya çıkar. Sıklıkla yıkanmak ve yıkanırken çok sıcak su kullanmak deri yağlarını azaltarak derinin daha fazla kurumasına neden olur. Deri kaşınır, kızarır, hatta kuruluk egzaması gelişebilir" şeklinde konuştu.

"Banyo sırasında ve sonrasında kremli ürünler kullanın"

Uzm. Dr. Saraç, “Banyo sırasında kullanılan ürünlerin kremli olması, özel banyo yağlarının kullanılması ve banyo sonrasında deri nemli iken bir nemlendirici balsamın tüm vücuda uygulanması cilde ihtiyacı olan nemi kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Kış güneşinden de korunun, ellerinize özen gösterin"



Kış güneşinden mutlaka korunmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Saraç şunları söyledi:

"Soğuk havadan daha az etkilenmek için dışarı çıkarken, güneş koruyucu özelliği olan bir nemlendirici kullanılmalıdır. Ayrıca mümkün olduğu kadar açıkta kalan bölgelerin şapka, gözlük, eldiven ve atkı ile örtülmesi gerekir. Hem yaşlanmasını engellemek hem de gelişebilecek el egzamalarını önlemek amacıyla sık suya maruz kalan ellerimizi günde 5-6 kez yağlandırıcı ürünlerle nemlendirmek, ev işlerini egzama eldiveni ile yapmak doğru olacaktır. Yüzdeki kuruluk, gözaltındaki morluklar, torbalaşma ve matlaşma kişiyi daha yaşlı göstereceğinden uygun bir nemlendirici kullanmak vazgeçilmez olmalıdır. Kişinin deri özelliğine göre kullanılacak nemlendirici seçimi mutlaka hekime danışılarak seçilmeli, uygun olmayan ürünlerin deriye daha da zarar vereceği unutulmamalıdır."