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Sosyal medyadaki görüntü ekipleri harekete geçirdi! İç dış sucuk yıkama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen 2 şahıs; jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, etiketsiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yaptı. 2 şahıs hakkında savcılık tahkikat başlattı. Jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu.

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Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkandığını farkeden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, aracı Gemlik ilçesinde buldu. Minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, el konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

Savcılık şahıslar hakkında tahkikat başlattı

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şahıslara Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

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