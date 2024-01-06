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Boeing, 737 Max uçakların testlerden geçeceğini duyurdu

Boeing, 737 Max uçakların testlerden geçeceğini duyurdu

Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max 7 tipi uçakların kapsamlı testlerden ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) incelemesinden geçeceği bir çözüm geliştirdiğini bildirdi.

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The Seattle Times'ın haberine göre, Boeing, yeni modeli olan 737 Max 7 tipi uçaklara ilişkin elektronik posta yoluyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(737 Max 7 tipi uçakların) Kapsamlı testlerden ve FAA incelemesinden geçeceği uzun vadeli bir çözüm geliştiriyoruz." ifadesi kullanılarak, halihazırda hizmette olan Max'ler için incelemelerin sürdüğüne işaret edildi.

Boeing'in güvenlik standartlarından muafiyet talebi

Boeing, 4 Aralık 2023'te FAA'dan, 737 Max 7'nin, motor girişleri ve buz önleme sistemiyle ilgili güvenlik standartlarından 2026'ya kadar muaf tutulmasını talep etmişti.

FAA ise Ağustos 2023'te, Boeing Max 8 ve Max 9 tipi uçakları kullanan pilotları kuru koşullarda uçarken buzlanmayı önleyici sistemin kullanımını beş dakika ile sınırlandırmaları konusunda uyarmıştı.

FAA, aksi takdirde motorların etrafındaki girişlerin çok ısınabileceğini ve parçalarının koparak uçağa zarar verebileceğini ifade etmişti.

Boeing 737 Max uçakları daha önce ölümcül kazalarla gündeme gelmişti

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi başka bir yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 Max uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

Bugün ise Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 9" tipi yolcu uçağı havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

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