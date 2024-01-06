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Sokaktan kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Sokaktan kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde servis kamyoneti ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kamyonetin kaldırımda bulunan oturma grupları ve ardından çöp kovalarına çarparak durabildiği kazada ortalık savaş alanına döndü.

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Kaza, Yalvaç Çarşı merkezi hastane caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Veli Kara yönetimindeki 32 YB 004 plakalı beyaz eşya servisi Fıat marka kamyonete Bahçe içi Sokaktan kontrolsüz giriş yapan Mehmet Ali Kalkanlı kontrolündeki 48 FY 177 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisi ile servis aracı eski hastane kaldırımına sürüklenerek kaldırımda bulunan oturma bankaları ve belediye çöp kovalarına çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza için ihbar üzerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada servis aracının sürücüsü Veli Kara yaralanırken olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Yalvaç hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin ara sokaktan hızla çıkıp kamyonete çarptığı ve savurduğu görüntüler çevredeki iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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