MHP lideri Devlet Bahçeli sert çıktı! Be hey cahiller, hilafet bayrağı diye bir şey mi var!

MHP lideri Devlet bahçeli, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İstanbul'da 'hilafet bayrağı taşşıdığı' iddiasıyla gerçekleşen saldırıya değinen Bahçeli, "Be hey cahiller gürühu hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır?" diye sordu. Süper Kupa finalinin ertelenmesi nedeniyle Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerini suçlayan Bahçeli'nin "Her ceviz yuvarlaktır, ama her yuvarlak ceviz değildir" sözleri olay oldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Hilafet bayrağı tartışmalarına tepki gösteren Bahçeli, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesiyle ilgili de çok sert ifadeler kullardı. Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde "Her ceviz yuvarlaktır, ama her yuvarlak ceviz değildir" dedi. Bahçeli'nin cevizli sözü sosyal medyada gündem oldu.

MHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

- Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur.

- Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim.

- Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir.

- Türk milletinin var oluşuna, fikre hürmet beslemeyenlerin kervanımızı yağmalamak için pusu attıklarını görüyoruz.

- Milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış ilanı yapılmamış bir savaş halindeyiz.

- Milli değerleri tahrik edenler bu vatanı sevmeyenlerdir. Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır.

- Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de 100 yıllık cumhuriyet müktesebatına saygı duymayan asalaklardır.

Anıtkabir'de bağıran da İstanbul'da yumruk atan da

- 30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir.

Ey cahiller hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır?

- Be hey cahiller gürühu, ey kendini bilmezler hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'eyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum: Lailaheillallah Muhammed'ün Resulullah...

- Hilafet bayrağı iddiasıyla saldırı bir tesadüf değildir. İşbirlikçilerin hüviyeti bellidir.

- Türkiye'nin bayrağı ve milli marşı bellidir. Türkiye laik hukuk devletidir. Türkiye devleti bölünemez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur, olması düşünülemez.

- Alarm zilleri çalanlar ipotek altındadır. Milletin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz.

Süper Kupa finalinin ertelenmesi...

- Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.

Böyleyse Türk futbolu duvara toslamıştır!

- Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.

- Maçın oynanması için Riyad'ın neden seçildiği ve protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Riyad krizine dahil olan kim varsa kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Türk futbolunu siyasi tartışmaların içine çekmenin vatanseverlikle alakası yoktur.

Sosyal medya! Melanet ve mikrop yuvası.. - Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Sosyal medya kullanımını ya ahlaki ve milli temelde düzenlemeli ya da batının içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Bu aşamada sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Bu düşüncemi özgürlüğün kısıtlanması biçiminde okuyacak sefillere yüzümüz dönüktür. Tedbiri bugün alamazsak toplumsal barış zedelenecek."

Türkiye'de diktatörlük olsaydı...

- Diktatörlük olsaydı her akşam televizyonlarda ileri geri konuşanlar Can Alatay davasıyla ilgili yargıya meydan okuyanlar nasıl tutunacak. Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecekti?

- Yargıtay'ın şerefli hakimlerini tebrik ediyorum. AYM hakkımızı ne zaman savunacak?