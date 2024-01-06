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33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 33 milyon TL el konuldu.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak tarihinde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları ile ilgili olarak Denizli Merkezli Bursa ve İstanbul illerinde şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Bursa'da 3, İstanbul'da 1, Denizli'de 8 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 12 kişi kıskıvrak yakalandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 3 adet şarjör, 42 adet toplamda 23 milyon TL meblağlı çek, yaklaşık 10 milyon TL değerinde tekstil malzemesi, 18 adet çeşitli şirketlere ait kaşe, 15 adet dijital materyal (cep telefonu, bilgisayar vb.) ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, Adliyeye sevk edildi. “Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 10'u tutuklandı.

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