Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 300 bin ziyaretçi ağırladı

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peribacası olarak da adlandırılan Uçhisar Kalesi, 2023 yılında da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti.

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UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesini, 2023 yılında 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Verimli bir yıl geçirdiklerini aktaran Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Kapadokya bölgesinde özellikle konaklama açısından verimli bir yıl geçti. Bu durumdan turizmcilerimiz de memnun. Dünya üzerindeki sirkülasyonun yüzde 30 civarında artacağı yönünde resmi açıklamalar yapıldı. Bu artış özellikle Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesinde yüzde 50’yi aşacağını düşünmekteyim” dedi. Uçhisar Kalesinin stratejik ağırlığı ayrı bir öneme sahip olan bir bölge olduğunu söyleyen Süslü; “Uçhisar Kalesi hem bölgenin hem de kasabamızın sembolik yerlerinden biri. Dünyanın en büyük peribacası olarak adlandırılan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan bir yer. Kapadokya bölgesinin tamamını görme imkanına sahip olan Uçhisar Kalesini 300 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etti” şeklinde konuştu.



Bütün Kapadokya’nın kuşbakışı görülebileceği tek bölge olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesine çıkıldığında Güvercinlik Vadisi'nden başlayarak Avanos'a kadar olan vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağını çok net görebiliyorsunuz.