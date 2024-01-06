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Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç Sahili'nde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Sabah 09.00'da başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı. Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis de kilisede düzenlenen törene katıldı.

Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra Haliç Sahili'ne yürüdü. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı 50'ye yakın kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Kostas Kypros oldu.

Yunanistan Dedeağaç'tan geldiğini söyleyen Kypros, "Çok mutluyum. Herkes için en iyisini diliyorum. Haç için dalmaya karar verdim. Şanslıydım haçı ben çıkardım."diye konuştu.

Deniz polisinin güvenlik önlemleri aldığı Balat'taki törenin bir benzeri, eş zamanlı Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta da gerçekleşti.

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