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Havada büyük panik! Uçağın penceresi koptu, acil iniş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Havada büyük panik! Uçağın penceresi koptu, acil iniş yaptı

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

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Yolcu uçağının seyir halindeyken penceresi gövdeden ayrıldı. "Boeing 737 MAX 9" tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı, kopan pencerenin olduğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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