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Para transferi yapanlar dikkat! Bankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı

Para transferi yapanlar dikkat! Bankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı

Bankalar havale, EFT ve FAST işlemlerinden alınan ücretlere zam yaptı ve müşterilerine yeni ücret tarifelerini mail yoluyla duyurdu.

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Havale, EFT ve FAST ücretleri her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncelleniyor. Buna göre, havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

Özel bir bankadan yapılan açıklamada, mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak.

TV100'deki habere göre havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak” denildi.

 

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