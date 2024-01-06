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Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı!

Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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O.C.B. idaresindeki B1481TM Bulgaristan plakalı otomobil, Dinlenme Tesisleri mevkisinde aynı yönde seyreden S.M. yönetimindeki K9557AT Bulgaristan plakalı otomobile çarptı.

Aynı güzergahta yol alan C.K. idaresindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sürücüler O.C.B. ve S.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.M. yaralandı.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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