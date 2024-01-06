BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  SPOR

Başakşehir, Adana Demirspor'la yenişemedi

Başakşehir, Adana Demirspor'la yenişemedi

Süper Lig'in 19. haftasında Rams Başakşehir, evinde Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 19. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Başakşehir 21 puana, Adana Demirspor da 28 puana yükseldi. 

Başakşehir hafta içinde 16. haftanın erteleme maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!
Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
6 kişiye hayat olan sağlık teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı
6 kişiye hayat olan sağlık teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı
Artvin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı!
Artvin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı!
Taş evlerin kartpostallık kış manzarası büyüledi
Taş evlerin kartpostallık kış manzarası büyüledi
Sivasspor kafilesi Kayseri’ye gitti!
Sivasspor kafilesi Kayseri’ye gitti!
Yılın ilk deve güreşi Aydın'da yapıldı!
Yılın ilk deve güreşi Aydın'da yapıldı!
Düzce’de uyuşturucu satışına ve kullanıma darbe
Düzce’de uyuşturucu satışına ve kullanıma darbe
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken anket açıklaması: Oyları düşüyor, Ankara ve İstanbul'da seçimi kazanacağız
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan dikkat çeken anket açıklaması: Oyları düşüyor, Ankara ve İstanbul'da seçimi kazanacağız
Ayağı kırılan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
Ayağı kırılan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağımsızlık ve anavatan vurgusu!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağımsızlık ve anavatan vurgusu!
Diyanet, şarkıcı Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
Diyanet, şarkıcı Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu