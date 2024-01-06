Başakşehir, Adana Demirspor'la yenişemedi

Süper Lig'in 19. haftasında Rams Başakşehir, evinde Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 19. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Başakşehir 21 puana, Adana Demirspor da 28 puana yükseldi.

Başakşehir hafta içinde 16. haftanın erteleme maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.