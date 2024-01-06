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Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!

Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kirman’da yaşanan saldırıda ve Japonya’da depremde hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya baş sağlığı mesajı gönderdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine mesaj gönderdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya başsağlığı dileyen Kim, depremden etkilenen bölgelerin kısa sürede istikrara kavuşması temennisinde bulundu. Kim aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye de başsağlığı mesajı gönderen Kuzey Kore lideri ülkesinin “her türlü terörizme karşı” durduğunu dile getirdi.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırında çifte patlama meydana gelmiş, hayatını kaybeden sayısı 91’e yükseldi.

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

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